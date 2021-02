Stand: 13.02.2021 12:54 Uhr Grimmen: AfD stellt Direktkandidaten für Bundestagswahl auf

In Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat die AfD für den Wahlkreis Vorpommern-Greifswald ihren Direktkandidaten für die Bundestagswahl im September bestimmt. Leif Erik Holm setzte sich am Sonnabend mit 51 zu 49 Stimmen gegen seinen Mitbewerber Dario Seiffert durch, der seit einiger Zeit mit der Neo-Nazi-Szene in Verbindung gebracht wird. Auffallend bei der Sitzung: Alle Anwesenden trugen keine Masken und hielten sich auch nicht an Abstände. Laut Hygienekonzept müsse im Versammlungsraum keine Maske getragen werden, so der Kreisverbandsvorsitzende Kruschewski. | 13.02.2021 12:54