Stand: 20.04.2022 06:43 Uhr Grimmen: 71-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall nahe Grimmen im Kreis Vorpommern-Rügen ist ein Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der 71-Jährige am Dienstag auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei seitlich mit zwei Autos kollidiert. Danach schleuderte das Motorrad samt Fahrer gegen eine Leitplanke. Der Biker kam in eine Klinik nach Greifswald. Auch in den beteiligten Autos wurden drei Insassen verletzt. | 20.04.2022 06:43