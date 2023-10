Stand: 13.10.2023 11:50 Uhr Grimmen: 17-Jähriger bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Bei Baumfällarbeiten ist ein Auszubildender von einem umstürzenden Baum getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Der 17-Jährige befindet sich aktuell in einem kritischen Zustand. Das Unglück ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstagabend auf einer Ackerfläche in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen). Der junge Mann war mit drei Kollegen damit beschäftigt, Bäume zu fällen. Zum Schutz der dort beheimateten Fledermäuse mussten diese Arbeiten zwingend nachts passieren. Nach Angaben der Polizei hatte der junge Mann mit einer Leine die Fallrichtung eines Baum absichern wollen. Aus bislang nicht geklärter Ursache war der Baum dann aber in die entgegengesetzte Richtung gestürzt und auf den 17-Jährigen gefallen. Er wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

