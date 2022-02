Stand: 07.02.2022 07:47 Uhr Grevesmühlen: Zweites PCR-Testzentrum in Nordwestmecklenburg

Im Landkreis Nordwestmecklenburg gibt es jetzt ein zweites Testzentrum für PCR-Tests. Bisher konnten diese nur in Wismar abgenommen werden, wo die Menschen zuletzt lange warten mussten. Das neue Testzentrum betreibt das DRK in Grevesmühlen am Standort "Am Ploggensee". Dort war zuvor ein Impfzentrum untergebracht. In dem Testzentrum werden nur PCR-Tests gemacht, keine Schnelltests. Das Zentrum hat Montag und Dienstag von 9 bis 13 Uhr und Mittwoch bis Freitag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. | 07.02.2022 07:46