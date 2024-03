Stand: 03.03.2024 09:13 Uhr Grevesmühlen: Zwei Leichtverletzte nach Kellerbrand im Krankenhaus

In Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Sonntagmorgen im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen waren im Einsatz und konnten die Flammen löschen. Von den 20 Bewohnern kamen zwei leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Wohnungen im Haus sind weiter bewohnbar. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Brand am kommen konnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg