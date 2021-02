Stand: 13.02.2021 17:49 Uhr Grevesmühlen: Toter nach Hausbrand geborgen

Nach einem Feuer in einem Doppelhaus in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) haben die Rettungskräfte einen Toten geborgen. Ein Hausbewohner konnte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 200.00 Euro. Beide Haushälften sind den Angaben zufolge derzeit nicht bewohnbar. Die Löscharbeiten der Feuerwehren aus den Gemeinden Börzow, Gostorf und Grevesmühlen dauerten bis in den Nachmittag hinein. | 13.02.2021 17:49