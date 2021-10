Stand: 08.10.2021 10:31 Uhr Grevesmühlen: Polizei fasst Einbrecher in Schmuckgeschäft

Die Polizei hat in Grevesmühlen (Kreis Nordwestmecklenburg) zwei Schmuckräuber auf frischer Tat ertappt. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde das Duo aus Schleswig-Holstein in der Nacht zum Freitag mitsamt Beute noch im Schmuckgeschäft festgenommen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die beiden 45 und 35 Jahre alten Männer kurz nach Mitternacht in den Schmuckladen einstiegen und daraufhin die Polizei alarmiert. | 08.10.2021 10:30

