Stand: 19.04.2022 15:18 Uhr Grevesmühlen: Mutmaßlicher Brandstifter per Video gesucht

Nach dem Brand in einer Lagerhalle in Grevesmühlen sucht die Polizei mit Hilfe eines Überwachungsvideos nach einem Tatverdächtigen. Das Video zeige einen Unbekannten, der am 27. März in der für Altpapier genutzten Halle vermutlich vorsätzlich Feuer gelegt habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Der gesuchte Mann sei etwa 1,75 Meter groß, trug eine Sturmhaube mit hellem Streifen am Hinterkopf und eine dunkle Kapuzenjacke mit breiten, hellen Nähten. Wer Hinweise zu dem gesuchten Mann geben kann, möge sich melden, so die Polizei. | 19.04.2022 15:11