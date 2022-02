Grevesmühlen: Millionenschaden nach Feuer in Tischlerei Stand: 15.02.2022 05:21 Uhr Bei einem Feuer in einer Innenausbau-Firma in Grevesmühlen (Kreis Nordwestmecklenburg) sind nach Polizeiangaben acht Menschen leicht verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, brach der Brand am Vormittag in einem Gebäude der Firma in einem Gewerbegebiet aus.

Mitarbeiter hatten zunächst noch versucht, selbst zu löschen, aber riefen dann doch schnell die Feuerwehr. "Das war so eine schnelle Brandausbreitung, dass der ganze Produktionsbereich der Firma innerhalb von zehn Minuten komplett gebrannt hat und im Nachgang auf das Büro komplett übergegriffen hat", sagte Steve Klemkow, Einsatzleiter der Feuerwehr Grevesmühlen, NDR 1 Radio MV. Die acht Personen, die mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen waren, konnten dieses nach Informationen von NDR 1 Radio MV zwischenzeitlich wieder verlassen.

Weitere Informationen 3 Min NDR MV Live: Feuerwehr löscht Großbrand in Grevesmühlen In Grevesmühlen sind bei einem Brand in einer großen Tischlerei mehrere Mitarbeiter leicht verletzt worden. 3 Min

Schaden geht in die Millionen

Mehrere andere Firmen in der Umgebung mussten evakuiert und Straßen, darunter auch die B105, zwischenzeitlich gesperrt werden. Wegen starker Rauchentwicklung wurden Anwohner des Gebiets aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Sachschaden wird auf mindestens eine Million Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch immer unklar. Am Dienstagmorgen soll ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Komplizierte Löscharbeiten

Am Nachmittag rissen die Einsatzkräfte mit einem Bagger eine Wand der Werkhalle ein. So wollten die Feuerwehrleute an letzte Brandstellen herankommen. Das Dach der Halle war bereits eingestürzt. Die Gefahr für die Brandbekämpfer, die Halle zu betreten, wäre sonst zu groß gewesen, hieß es.

Zehn Feuerwehren beim Löscheinsatz

Zur Brandursache sei noch nichts bekannt. Bis zu 100 Feuerwehrleute von zehn Wehren aus der Umgebung waren an dem Löscheinsatz beteiligt. Die abgebrannte Lagerhalle ist rund 600 Quadratmeter groß. Die betroffene Firma hat rund 100 Mitarbeiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 15.02.2022 | 06:00 Uhr