Stand: 14.02.2022 10:18 Uhr Grevesmühlen: Lkw stürzt auf A20 um - Fahrer verletzt

Ein Unfall mit einem Sattelzug hat am Montag vorübergehend für Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 20 bei Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) gesorgt. Laut Polizei kam der Lkw am Morgen in Fahrtrichtung Rostock nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Leitplanke und kippte um. Der Fahrer wurde verletzt und kam in eine Klinik. Für die Bergung müsse voraussichtlich ein Kran angefordert werden, weshalb es zu weiteren Behinderungen kommen kann. | 14.02.2022 10:14