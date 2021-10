Stand: 09.10.2021 10:04 Uhr Grevesmühlen: Haftbefehle nach Einbruch in Schmuckladen

Nach dem Einbruch in Schmuckgeschäft in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist gegen die beiden mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen worden. Nach einem Zeugenhinweis waren die beiden Deutschen von der Polizei auf frischer Tat ertappt worden, als sie in der Nacht zu Freitag in den Schmuckladen eingebrochen waren. Ihre Beute trugen sie in Rucksäcken und Hosentaschen bei sich. Beide Männer sind mehrfach vorbestraft. | 09.10.2021 10:03

