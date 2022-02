Grevesmühlen: Großgewerbegebiet auf den Weg gebracht Stand: 01.02.2022 06:31 Uhr Grünes Licht für einen neuen Großgewerbestandort bei Grevesmühlen. In dem "grünen" Gewerbegebiet ist unter anderem ein Amazon-Logistikzentrum und ein Autohof geplant.

Die Stadtvertreter von Grevesmühlen und die Vertreter der Gemeinde Upahl haben am Montagabend den Weg für ein mehr als 40 Hektar großes Gewerbegebiet frei gemacht. In der gestrigen Sitzung fiel die bisher wichtigste Entscheidung: Es wurde mehrheitlich der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan beschlossen. Jetzt können also die konkreten Pläne für den Ausbau des Großgewerbestandorts beginnen. Bereits im kommenden Jahr sollen erste baureife Grundstücke ausgewiesen werden, heißt es von der Stadt Grevesmühlen.

Einige Anwohner lehnen Großgewerbegebiet ab

Vier ernsthafte Interessenten gibt es bereits, die alle ihre Konzepte den Vertretern der Stadt und der Gemeinde präsentierten. Der Online-Versandriese Amazon will bereits in zwei Jahren sein Logistikzentrum eröffnen. Auch ein moderner Autohof soll an dem Standort direkt an der A20 bei Grevesmühlen entstehen. Außerdem soll es ein "grünes" Gewerbegebiet werden, also mit regenerativen Energien versorgt werden. Kritik kam von einigen Anwohnern aus der Region. Sie wollen kein Großgewerbegebiet vor ihrer Haustür.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 01.02.2022 | 09:00 Uhr