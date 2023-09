Stand: 09.09.2023 08:55 Uhr Grevesmühlen: Friedliche Demo "Wir sind bunt! Was seid ihr?"

In Grevesmühlen haben am Freitagabend rund 80 Bürgerinnen und Bürger unter dem Motto "Wir sind bunt! Was seid Ihr?" demonstriert. Dabei mussten kurzzeitig auch Straßen gesperrt werden. Anschließend versammelten sich die Teilnehmenden zu einer Kundgebung auf dem Markt. Laut Polizei verlief die Demo friedlich. Am Rande des Aufzuges beschimpften jedoch mehrere Personen die Demonstrierenden. Die Polizei konnte Zwischenfälle aber verhindern. Insgesamt waren rund 70 Beamte aus Wismar im Einsatz.

