Grevesmühlen: Feuer in Tischlerei - mehrere Verletzte

Stand: 14.02.2022 13:17 Uhr

Bei einem Feuer in einer Innenausbau-Firma in Grevesmühlen (Kreis Nordwestmecklenburg) sind nach Polizeiangaben acht Menschen leicht verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, brach der Brand am Vormittag in einem Gebäude der Firma in einem Gewerbegebiet aus.