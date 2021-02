Grevesmühlen: Ein Toter nach Feuer in Doppelhaus Stand: 14.02.2021 08:25 Uhr In Grevesmühlen hat am Sonnabend ein Haus gebrannt. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Rettungskräfte einen Toten. Die Identität des männlichen Leichnams ist noch nicht geklärt.

In dem Doppelhaus haben nach Angaben der Polizei drei Menschen gewohnt. Einen Mann konnte die Feuerwehr vor Ort unverletzt retten. Von einem weiteren Bewohner ist bekannt, dass er nicht zu Hause war, als es brannte. Ob der Tote ein Bewohner des Hauses ist, das sollen jetzt rechtsmedizinische Untersuchungen klären.

Starke Rauchentwicklung - beide Haushälften unbewohnbar

Das Feuer war am Sonnabendmittag ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Grevesmühlen, Börzow und Gostorf waren an den Löscharbeiten beteiligt. Warum es gebrannt hat, ist bisher noch unklar. Das Feuer hatte sich schnell in einer der beiden Doppelhaushälften ausgebreitet - durch die starke Rauchentwicklung sind beide Haushälften jetzt unbewohnbar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 200.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 14.02.2021 | 08:00 Uhr