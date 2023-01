Grevesmühlen: Aufgebrachte Menge vor Kreistagssitzung

Stand: 26.01.2023 18:21 Uhr

In Grevesmühlen berät der Kreistag Nordwestmecklenburg zur Stunde in einer Dringlichkeitssitzung über die Errichtung einer Containerunterkunft für Asylbewerber und Geflüchtete im Gewerbegebiet von Upahl. Vor dem Gebäude protestierten rund 700 Menschen - darunter Rechtsextreme. Einige versuchten in das Gebäude zu gelangen.