Mann bei Bauarbeiten in Grevesmühlen verschüttet Stand: 21.06.2022 11:29 Uhr Bei Sanierungsarbeiten in seinem Haus in Grevesmühlen ist ein Bewohner gestorben. Die Polizei fand den Toten unter einem Kieshaufen in einer gut drei Meter tiefen Grube.

Entdeckt wurde der 67-Jährige am frühen Morgen. Laut Polizei war der Mann seit Wochen dabei, sein altes Haus zu sanieren. Warum er so tief gegraben hat und was er dort bauen wollte, ist bisher unklar. Fest steht, neben der Grube lag ein Kieshaufen und von diesem wurde der Mann verschüttet. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Mann nur noch tot bergen.

Straße vor dem Haus in Grevesmühlen gesperrt

Der 67-Jährige stammt aus einem Dorf in der Nähe von Grevesmühlen. Seine Frau hatte ihn vermisst gemeldet. Als er am Abend nicht nach Hause kam, ist sie zu dem Haus gefahren und entdeckte dort sein Auto, konnte ihn aber nicht finden. Noch ist die Straße vor dem Haus gesperrt, weil dieses einsturzgefährdet sein könnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 21.06.2022 | 12:00 Uhr