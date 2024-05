Grevesmühlen: 46-Jähriger versucht Mord an Eltern Stand: 30.05.2024 11:51 Uhr Ein 46-jähriger Mann ist in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam in die Wohnung seiner Eltern eingebrochen und verletzte sie mit Schüssen und Messerstichen schwer. Spezialkräfte der Polizei setzen den Mann kurz darauf fest.

In der Nacht zum Donnerstag soll ein 46-jähriger Deutscher versucht haben, seine Eltern zu töten. Gegen 23 Uhr sei der Mann gewaltsam in das Haus seiner Eltern eingedrungen und habe seine im Bett liegende Mutter erst gewürgt und danach mit einer Schreckschusswaffe in den Hinterkopf geschossen. Danach soll er seinem Vater ins Gesicht geschossen und mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Der 69-Jährige konnte zusammen mit seiner 63-jährigen Frau mithilfe eines Nachbarn aus der Wohnung flüchten und die Polizei alarmieren.

Mutmaßlicher Täter in der Nacht festgenommen

Die Eltern des mutmaßlichen Täters seien danach zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Sie wurden nicht lebensgefährlich verletzt. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, floh der mutmaßliche Täter, wurde aber in der Nacht zum Donnerstag in dessen Wohnung von Spezialkräften der Polizei überwältigt und festgenommen.

Ursache möglicherweise Streit um Geld

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin mitteilte, könnte nach ersten Ermittlungen Streit um Geld ein mögliches Motiv gewesen sein. Die Eltern hätten kurz zuvor angekündigt, ihre finanzielle Unterstützung einstellen zu wollen. Die Staatsanwaltschaft Schwerin ermittelt nun wegen versuchten Doppelmordes gegen den Täter aus Grevesmühlen. Am Freitag soll der Mann dem Haftrichter vorgeführt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.05.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg