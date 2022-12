Grenzübergang Pomellen: Polizei stellt hohe Geldsumme sicher

Am ehemaligen Grenzübergang Pomellen hat die Polizei im Auto eines 27- jährigen Pole rund 86.000 Euro sicher gestellt. Der Mann war mit einem Audi in Richtung Berlin unterwegs, bei einer Kontrolle fanden die Beamten der Bundespolizei zunächst 10.000 Euro in der Mittelkonsole des Fahrzeugs. Befragt nach der Herkunft des Geldes erklärte der Pole, das Geld stamme aus einem Autoverkauf in Polen. Nach dem der Zoll hinzugezogen wurde, fanden die zuständigen Beamten insgesamt 85.900 Euro im Fahrzeug. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren wegen Geldwäsche eingeleitet.