Stand: 30.12.2023 06:00 Uhr Grenzregion Vorpommern: Mehr Kontrollen und Funde von illegalem Feuerwerk

Der Zoll Vorpommern kontrolliert an diesem Silvesterwochende vermehrt an der Grenze zu Polen auf illegale Pyrotechnik. Allein im Dezember haben die Zöllner knapp 60 Kilogramm illegale Böller und Feuerwerksbatterien ohne amtliches Prüfsiegel sichergestellt. In den Vormonaten wurden mehr als 300 Kilogramm in Fahrzeugen gefunden. Deswegen wird die Gesamtjahresbilanz laut Zoll in diesem Jahr voraussichtlich höher ausfallen als in den Vorjahren.

