Grenzkontrolle Pomellen: Zoll entdeckt mehr als 4.000 Waffen Stand: 17.04.2025 14:00 Uhr Am Grenzübergang Pomellen hat der Zoll mehr als 4.000 in Deutschland verbotene Waffen beschlagnahmt - vom Wurfstern bis zum beidseitig geschliffenen Dolch.

Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Pomellen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) Ende März fielen Zollbeamten Unstimmigkeiten bei der Warenaufstellung eines Lastwagen aus Polen auf, wie die Ermittlungsbehörden am Mittwoch bekannt gegeben haben. In dem Container mit Waren aus China fand der Zoll 1.800 Wurfsterne, mehr als 2.000 Springmesser mit einer Klingenlänge von bis zu 20 Zentimetern, 199 Elektroschocker und 120 beidseitig geschliffene Dolche.

Weitere strafrechtliche Ermittlungen

"Bei diesen Gegenständen handelt es sich um Waffen, die nicht nach Deutschland eingeführt werden dürfen. Es ist verboten, diese Waffen mit sich zu führen oder mit ihnen zu handeln, deshalb wurden sie vom Zoll beschlagnahmt", sagte eine Sprecherin des Hauptzollamtes Stralsund. Das zuständige Zollfahndungsamt führe weitere strafrechtliche Ermittlungen.

AUDIO: MV: Ein Jahr Grenzkontrollen zu Polen - eine Bilanz (4 Min) MV: Ein Jahr Grenzkontrollen zu Polen - eine Bilanz (4 Min)

Weitere Informationen Vorpommern: Hunderte Zurückweisungen an der Grenze zu Polen Die Bundespolizei stellt nach einem halben Jahr mit stationären Grenzkontrollen erste Zahlen zu unerlaubten Einreisen vor. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 16.04.2025 | 16:30 Uhr