Stand: 20.10.2022 14:35 Uhr Grenze zu Polen: Weniger registrierte unerlaubte Einreisen

Die Bundespolizei hat an der polnischen Grenze in Mecklenburg-Vorpommern deutlich weniger unerlaubte Einreisen registriert als im vergangenen Jahr. Im September etwa wurden 92 Ausländer ohne gültigen Aufenthaltstitel gezählt. Im September 2021 waren es noch rund 770. Bundesweit allerdings sind die Zahlen stark gestiegen. Besonders in Sachsen würden immer mehr Menschen über die sogenannte Balkanroute ankommen, so die Bundespolizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.10.2022 | 16:30 Uhr