Stand: 25.03.2021 15:57 Uhr Grenze zu Polen: Schnelltests für Berufspendler bald kostenlos

Von Montag an sollen die Schnelltests für Berufspendler und Grenzgänger kostenlos sein. Die Kosten für die Tests an der deutsch-polnischen Grenze in Ahlbeck und auch in Linken übernimmt der Bund. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Nach der Quarantäneverordnung des Landes sind Grenzpendler und Begleitpersonen verpflichtet, regelmäßig Coronatests durchführen zu lassen. Polen ist als Hochinzidenzgebiet eingestuft worden. Deshalb gilt eine erweiterte Testpflicht. Testergebnisse sind nur 48 Stunden lang gültig. | 25.03.2021 15:56