Stand: 17.12.2020 06:23 Uhr Grenze zu Polen: Kontrollen durch Landes- und Bundespolizei

Landes- und Bundespolizei haben am Mittwoch erneut ein- und ausreisende Personen an den Grenzübergängen zu Polen kontrolliert und auf die aktuellen Corona-Regelungen hingewiesen. Wer seinen Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern hat, muss sich nach der Rückkehr aus Polen in zehntägige Quarantäne begeben. Rund 100 Autofahrer verzichteten laut Polizei auf den beabsichtigten Polen-Ausflug und kehrten wieder um. Von mehr als 40 Einreisenden wurden die Personalien aufgenommen, sie müssen sich nun in Quarantäne begeben. Insgesamt wurden 960 Fahrzeuge kontrolliert. | 17.12.2020 06:23