Grenze zu Polen: Jetzt kostenlose Tests für Berufspendler Stand: 29.03.2021 09:29 Uhr Von heute an können sich Berufspendler aus Polen kostenlos an der deutsch-polnischen Grenze testen lassen. Die Kosten dafür trägt der Bund. Polen ist aufgrund der hohen Corona-Inzidenz zum Hochrisikogebiet eingestuft worden.

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert in Polen liegt Schätzungen zufolge gegenwärtig bei über 400. Offizielle Zahlen gibt es jedoch nicht. Deshalb gilt für Pendler, die aus Polen nach Deutschland einreisen wollen, auch eine erweiterte Testpflicht. Zweimal in der Woche müssen Polen, die in Deutschland arbeiten, einen negativen Schnell-Test vorlegen. Bislang mussten die Kosten dafür selbst getragen werden.

Wer nicht aus beruflichen Gründen kommt, muss Test bezahlen

Nun sind die Tests kostenlos, das ist Bestandteil der Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums. Voraussetzung ist eine Bescheinigung vom Arbeitgeber. Wer also nicht beruflich nach Deutschland einreisen will, muss den Test weiterhin selbst zahlen. Die Kosten liegen bei 20 Euro. Mecklenburg-Vorpommern hat an der Grenze zwei Testzentren - in Ahlbeck auf Usedom und in Linken - eingerichtet.

