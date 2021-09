Stand: 25.09.2021 08:14 Uhr Greifswalder Klima-Aktivist tritt in den Durststreik

Aus Protest gegen die vorherrschende Klimapolitik will der Greifswalder Klima-Aktivist Henning Jeschke seinen vor gut drei Wochen begonnenen Hungerstreik vor dem Reichstag in Berlin verschärfen. Der Student kündigte am Freitag an, auch nichts mehr trinken zu wollen, bis SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz öffentlich einräume, dass in Deutschland ein "Klimanotstand" herrsche. Der 21-Jährige wird von einer 24 Jahre alten Frau unterstützt. Sechs Mitstreiter hatten ihren Hungerstreik am Donnerstag beendet. | 25.09.2021 08:13