Greifswald und Neustrelitz im Finale des Fußball-Landespokals

Das Endspiel des Fußball-Landespokals Mecklenburg-Vorpommern bestreiten Greifswald und Neustrelitz. Die Oberligisten sind am Mittwochabend in den Halbfinalspielen ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Der Greifswalder FC hat sich mit 1:0 beim Verbandsligisten SV Pastow durchgesetzt. Auch die TSG Neustrelitz gewann ihr Duell beim unterklassigen Verbandsligisten Malchower SV mit 1:0. Das Finale wird am 21. Mai im Neustrelitzer Parkstadion ausgetragen. | 21.04.2022 05:24