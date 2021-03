Greifswald ist fahrradfreundlichste Stadt in MV Stand: 17.03.2021 05:26 Uhr Wie breit sind die Radwege, wie ist ihr Zustand, gibt es Fahrräder zum Leihen? Der ADFC hat untersucht, wie fahrradfreundlich die Städte in Deutschland sind: Landessieger ist Greifswald.

Greifswald ist die fahrradfreundlichste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein Ergebnis einer bundesweiten Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) mit mehr als 230.000 Teilnehmern. Bei der Umfrage ging es um die Zufriedenheit der Radler in mehr als 1.000 deutschen Städten und Kommunen.

Rostock schafft es auf Platz 9

In der Kategorie der Städte von 50.000 bis 100.000 Einwohner verbesserte sich die Hansestadt Greifswald auf den 4. Platz. Neubrandenburg und Schwerin landeten in derselben Kategorie unverändert auf den Plätzen 61 und 62. Stralsund verschlechterte sich auf Platz 79 von 110. In der Kategorie der Städte von 200.000 bis 500.000 Einwohnern eroberte Rostock erneut Platz 9, wie der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC mitteilte. Sieger in dieser Kategorie ist erneut Karlsruhe, gefolgt von Münster und Freiburg.

Umfrage gilt als Stimmungsbarometer

Der alle zwei Jahre zusammen mit dem Bundesverkehrsministerium erhobene "Fahrradklima"-Test gilt als Stimmungsbarometer. Bei den Fragen ging es unter anderem um das Sicherheitsgefühl der Radfahrer, Konflikte mit Fußgängern oder Autofahrern und um die Qualität von Radwegen.

Weitere Informationen Unfälle mit Radfahrern: Tote und Schwerverletzte In Rastow ist eine 84-jährige Radfahrerin nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Nahe Zislow und in Stralsund wurden Radfahrer lebensbedrohlich verletzt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 16.03.2021 | 18:00 Uhr