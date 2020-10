Greifswald entscheidet über Zukunft der "Greif" Stand: 19.10.2020 09:41 Uhr Die Greifswalder Bürgerschaft entscheidet heute Abend über die Zukunft der "Greif", die bis 1990 als Segelschulschiff der DDR über die Meere kreuzte.

Rund 3,5 Millionen Euro sind notwendig, um die knapp 70 Jahre alte Schonerbrigg zu sanieren. Davon müsste die Stadt einen Eigenanteil von 940.000 Euro aufbringen. Der Bund hat weitere finanzielle Mittel in Höhe von 1,7 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Etwa 860.000 Euro wären demnach an Spenden notwendig, um die Sanierung vollständig zu bezahlen. Bereits in der vergangenen Woche hatten mehrere Ausschüsse der Bürgerschaft für die Sanierung des Zweimasters gestimmt.

Die Außenhaut rostet

Während eines Aufenthalts des Schiffs auf der Werft in Wolgast war festgestellt worden, dass die Außenhaut der "Greif", die 1951 als "Wilhelm Pieck" in Dienst gestellt wurde, rostet. Weitere Mängel führten dazu, dass dem Schiff die Seetüchtigkeit aberkannt wurde. Seitdem liegt die "Greif " in ihrem Heimathafen in Wieck. Inzwischen wurde sie allerdings zum nationalen Maritimen Denkmal erhoben. Das Seesportzentrum Greif hat ein Konzept erarbeitet, wie das einzige Berufssegelschiff Deutschlands künftig betrieben werden könnte. Es sieht vor allem Angebote für Törns mit jüngeren Seglern vor.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 19.10.2020 | 08:00 Uhr