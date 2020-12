Stand: 11.12.2020 10:59 Uhr Greifswald: Zweites Corona-Abstrichzentrum eröffnet

In Greifswald gibt es nun zwei Corona-Abstrichzentren. Neben dem an der Universitätsmedizin hat nun auch das Institut für medizinische Diagnostik (IMD) auf seinem Gelände eine Testmöglichkeit für Covid-19 in Betrieb genommen. Patienten können sich nur nach Absprache mit dem Hausarzt anmelden oder nach Aufforderung durch das Gesundheitsamt. Weitere Abstrichzentren sind auf Usedom und Rügen geplant, so eine Sprecherin. | 11.12.2020 11:00