Greifswald: Zeugen nach Handtaschenraub gesucht

In der Greifswalder Fleischerstraße ist am Sonntag gegen 3.20 Uhr eine 21 Jahre alte Frau überfallen worden. Sie wurde von bisher unbekannten Tätern zu Boden gestoßen und mit einem Feuerlöscher eingesprüht. Die Handtasche der Frau wurde in der Folge gestohlen. Die 21-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Greifswald oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. | 14.11.2021 06:45