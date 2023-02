Stand: 23.02.2023 14:42 Uhr Greifswald: Wohnungsbaugesellschaft baut neue Wohnungen

In Greifswald baut die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WVG) derzeit drei Häuser mit insgesamt 86 Wohnungen. Die ersten 23 Sozialwohnungen wurden nun übergeben. Die Wohnungen sind im Rahmen des Landesförderprogramms "Wohnungsbau sozial" entstanden. Das heißt, die Mieter zahlen nicht mehr als 6,60 beziehungsweise 7,40 Euro pro Quadratmeter - je nach Einkommen der Mieter. Die frei finanzierten Wohnungen werden nur gut einen Euro mehr kosten. In anderen Gebieten in Greifswald müssen Mieter mit doppelt so hohen Preisen rechnen, hieß es von der WVG. Für die insgesamt 86 Wohnungen gab es mehr als 300 Bewerber.

