Stand: 23.04.2021 12:23 Uhr Stavenhagen: Netto verbucht für 2020 zweistelliges Umsatzwachstum

Die Supermarktkette Netto mit Sitz in Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat ihren Umsatz im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Wie das Unternehmen mitteilte, wuchs der Umsatz 2020 im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 1,25 Milliarden Euro. Geschäftsführer Ingo Panknin sagte, zu dem deutlichen Plus habe auch die Corona-Pandemie beigetragen. Mehr Homeoffice und die geschlossene Gastronomie hätten Einfluss auf das Ergebnis gehabt. Netto ist ein Tochterunternehmen eines dänischen Konzerns und betreibt nach eigenen Angaben in Deutschland in acht Bundesländern knapp 350 Supermärkte. | 23.04.2021 12:23