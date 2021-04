Stand: 23.04.2021 07:40 Uhr Greifswald: Wildschweine im Stadtgebiet dürfen bejagt werden

Der Hauptausschuss in Greifswald hat stellvertretend für die Bürgerschaft den Weg dafür frei gemacht, dass Wildschweine in der Stadt bejagt werden können. Dem Beschluss nach sind Jagden im Stadtpark und in abseits gelegenen Gebieten mit einer Ausnahmegenehmigung der unteren Jagdbehörde nun möglich. Der Kreis Vorpommern-Greifswald hat bereits dem Abschuss von Wildschweinen zugestimmt. Allerdings muss vor der Jagd ein Experte einschätzen, ob die Abschüsse der Tiere auch kurz- und mittelfristig effektiv sind. Beschlossen wurde auch, Hecken und Sträucher auszulichten, in denen sich die Tiere verstecken können. Auch sollen die Schweine vergrämt oder durch Ablenkfütterungen aus der Stadt gelockt werden. | 23.04.2021 07:40