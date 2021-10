Stand: 27.10.2021 08:44 Uhr Greifswald: Weiteres Verfahren zwischen Stadt und BaubeCon

In Greifswald beginnt heute ein weiterer Prozess zwischen der Stadt Greifswald und ihrem früheren Sanierungsträger BauBeCon. In diesem Verfahren will die Baufirma erwirken, dass die Hansestadt ausstehende Honorare zahlen muss. Auslöser für den Streit waren vor elf Jahren die stark gestiegenen Kosten beim Umbau der alten Post am Marktplatz zum Verwaltungszentrum. Das Gericht hat bis einschließlich Dezember zwölf Verhandlungstage veranschlagt. | 27.10.2021 08:43