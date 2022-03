Stand: 16.03.2022 06:10 Uhr Greifswald: Leibniz-Institut für Plasmaforschung wird weiter gefördert

Das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie in Greifswald wird weiter von Bund und Ländern gefördert. Das habe der Senat nach Abschluss der regelmäßigen Evaluierung beschlossen, teilte die Leibniz-Gemeinschaft am Dienstag in Berlin mit. Das Institut arbeite erfolgreich und sei international sehr anerkannt. Außerdem habe es sein Forschungsprofil mit vielversprechenden neuen Anwendungsgebieten gut weiterentwickelt. | 16.03.2022 06:10