Stand: 08.11.2021 07:07 Uhr Greifswald: Warnstreik an der Universitätsmedizin begonnen

Die Gewerkschaft Verdi hat am Montag die Beschäftigten der Universitätsmedizin Greifswald zum Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand habe wie geplant mit Beginn der ersten Frühschichten um kurz vor 6.00 Uhr begonnen, bestätigte die Streikleitung am Montagmorgen. Um 10.00 Uhr ist eine zentrale Kundgebung vor dem Klinikum geplant. Je nach Streikverlauf könne es auch einen Protestzug in Greifswald geben, teilte die Gewerkschaft mit. Enden soll der Warnstreik mit den letzten Spätschichten. | 08.11.2021 07:07