Stand: 08.11.2021 16:26 Uhr Greifswald: Warnstreik an der Unimedizin bis Montagabend

Mehr als 200 Mitarbeitende haben sich bereits an dem Warnstreik an der Universitätsmedizin in Greifswald beteiligt. Noch bis Montagabend soll dieser andauern. Auch wenn die Ärzte sich nicht beteiligen, mussten bereits zehn von 15 Operationen abgesagt werden. Die Gewerkschaft Verdi hatte aufgrund der bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst der Länder am Montag zum Warnstreik aufgerufen. Enden soll dieser erst mit der letzten Spätschicht. | 08.11.2021 16:13