Greifswald: Vierter Sieg in Folge beim Boddenschwimmen

Gunnar Splittberger hat am Sonnabend das 101. Greifswalder Boddenschwimmen gewonnen. Er bewältigte die 2,6 Kilometer lange Strecke in knapp 43 Minuten. Der Berliner gewann das Boddenschwimmen zum vierten Mal in Folge. Helen Marit Burchard kam als erste Schwimmerin rund 40 Sekunden später ins Ziel. Mehr als 160 Schwimmerinnen und Schwimmer waren auf der Strecke zwischen Ludwigsburg und Wieck angetreten. | 10.07.2022 08:36