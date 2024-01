Stand: 22.01.2024 19:35 Uhr Greifswald: Viel Zulauf bei Demonstration gegen Rechtsextremismus

In Greifswald haben am Montagabend hunderte Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Sie versammelten sich auf dem Marktplatz unter dem Motto "Laut gegen Rechts! Nie wieder Faschismus!". Ein Bündnis aus Parteien und Zivilgesellschaft hatte dazu aufgerufen, Flagge zu zeigen. Angemeldet waren laut Landkreis 250 Teilnehmer. Der Veranstalter sprach von 3.000 Teilnehmenden, die Polizei machte zunächst keine Angaben. Der Stadt zufolge schlossen sich die Initiatoren der Demo den zahlreichen Kundgebungen gegen Rechtsextremismus in ganz Deutschland an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.01.2024 | 20:00 Uhr