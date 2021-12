Stand: 26.12.2021 09:35 Uhr Greifswald: Verdacht der Volksverhetzung nach Schmierereien

Unbekannte haben ein Gebäude des Universitätsklinikums Greifswald beschmiert. Der Staatsschutz ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Zeugen hatten am Sonnabend Zeugen hatten am Sonnabend einem antisemitischen Schmähspruch entdeckt. Dieser wurde dann von Mitarbeitern des Klinikums beseitigt. In den vergangenen Monaten kam es deutschlandweit wiederholt zu ähnlichen Vorfällen, etwa durch die Verbreitung von antisemitischen Verschwörungsmythen oder Holocaust-Verharmlosungen. | 26.12.2021 09:35

