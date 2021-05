Stand: 16.05.2021 14:11 Uhr Greifswald: Uwe Reuter neuer Chef der Unimedizin

Prof. Uwe Reuter ist neuer Ärztlicher Vorstand der Universitätsmedizin Greifswald. Er übernimmt nach Angaben der Universitätsmedizin Greifswald zugleich den Vorstandsvorsitz. Reuter war zuvor als Arzt und Wissenschaftler an der Berliner Charité tätig, seit 2016 als Professor. Er leitete dort die Kliniken für Frauen-, Kinder- und Jugendmedizin. "Die Unimedizin Greifswald ist ein großartiges Haus an einem strategisch wichtigen Standort in Mecklenburg-Vorpommern", sagte Reuter. Er folgt auf Prof. Claus-Dieter Heidecke, der die Unimedizin im Herbst 2020 verlassen hatte. | 16.05.2021 14:11