Stand: 24.09.2020 06:33 Uhr - NDR 1 Radio MV

Greifswald: Urteil im Entführungsprozess erwartet

Entführung - so lautet die Anklage gegen einen 48-jährigen Mann. Das Urteil wird heute am Amtsgericht Greifswald erwartet. Der Mann aus Brandenburg soll im März nach einem Streit seine Bekannte auf der Insel Usedom in sein Auto gezerrt und entführt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung vor. Zu Beginn des Prozesses hatte er gestanden, die Frau nach einem heftigem Streit in Korswandt (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in sein Auto gesperrt und mit ihr weggefahren zu sein.

Entführungsopfer in Waldstück nahe Polen wiedergefunden

Er habe mit ihr etwas klären, aber sie nicht entführen wollen. Passanten hatten das Ganze beobachtet und die Polizei alarmiert. Per Hubschrauber wurde das Auto später in einem Waldstück nahe der polnischen Grenze gefunden - die Frau war darin eingesperrt. Ihr mutmaßlicher Entführer war inzwischen in Polen, wo er später auch gefasst wurde. Das Gericht will heute noch Zeugen und einen Sachverständigen hören und dann sein Urteil fällen. Dem 48-Jährigen droht eine mehrjährige Haftstrafe.

