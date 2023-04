Stand: 25.04.2023 07:19 Uhr Greifswald: Urteil gegen falsche Lehrerin erwartet

Am Amtsgericht Greifswald wird heute das Urteil gegen eine falsche Lehrerin erwartet. Am ersten Verhandlungstag hat die 25-Jährige bereits gestanden, ihre Zeugnisse über das erste und zweite Staatsexamen gefälscht zu haben und sich damit eine Stelle als Lehrerin erschlichen zu haben. Sie hat mehrere Monate an einer privaten Grundschule in Greifswald gearbeitet. Ihr wird Urkundenfälschung und Betrug in mehr als 50 Fällen vorgeworfen.

