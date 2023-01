Stand: 13.01.2023 08:41 Uhr Greifswald: Universität nun mit Professur für Moorforschung

Die Universität Greifswald hat seit Jahresbeginn eine Professur für Moorforschung. Der Lehrstuhl - ein Zusammenschluss von Moorexperten mit der Uni als Partner - sei in dieser Ausrichtung der einzige seiner Art an einer deutschen Universität. Das teilte das Greifswald Moor Centrum am Donnerstag mit. Lehrstuhlinhaber ist der 46-jährige Gerald Jurasinski. 2018 hatten Universität und Landesregierung die Schaffung dieser Stelle vereinbart. Mit 12 Prozent der Landesfläche ist Mecklenburg-Vorpommern eines der moorreichsten Bundesländer.

