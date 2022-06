Stand: 25.06.2022 15:58 Uhr Greifswald: Unimedizin 2021 mit rund zwei Millionen Euro Defizit

Die Universitätsmedizin Greifswald ist nach eigenen Angaben finanziell etwas besser durch das zweite Corona-Jahr gekommen. Für das Wirtschaftsjahr 2021 verzeichne das Klinikum lediglich ein Defizit von 2,35 Millionen Euro, so Toralf Giebe, Kaufmännischer Vorstand des Klinikums. Insgesamt wurden Leistungen in Höhe von knapp 398 Millionen Euro erbracht. Durch die Corona-Pandemie seien vor allem die Kosten für Schutzausrüstung, Corona-Tests und Sicherheitsvorkehrungen massiv gestiegen, so Giebe weiter. Für 2022 rechne er mit noch größeren Herausforderungen etwa durch deutliche Kostensteigerungen für Arzneimittel, Medizinprodukte und vor allem Energie. | 25.06.2022 15:57

