Stand: 18.11.2021 06:13 Uhr Greifswald: Uniklinik verringert Eingriffe wegen Corona-Lage

Wegen der steigenden Zahl an Corona-Patienten will die Uniklinik Greifswald in den kommenden Wochen planbare Eingriffe verschieben. "Um die Intensivstationen nicht zu überlasten, Notfälle aber weiter bestmöglich versorgen zu können, muss die Zahl der Eingriffe verringert werden, die sich verschieben lassen, ohne dass dies die Gesundheit der Betroffenen gefährdet", teilte das Klinikum am Mittwoch mit. Aktuell werden den Angaben zufolge 25 Corona-Patienten stationär behandelt, 7 davon auf der Intensivstation. | 18.11.2021 06:13