Greifswald: Testkapazitäten im Labor werden verdoppelt Stand: 21.11.2020 12:00 Uhr In einem Greifswalder Labor sollen künftig mehr Corona-Test ausgewertet werden können. Dafür wurde neue Technik angeschafft.

Seit Mitte Oktober werden laut Statistik des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGuS) in Mecklenburg-Vorpommern wöchentlich mehr als 20.000 Corona-Tests gemacht. Ein Großteil davon wird im Greifswalder Labor für medizinische Diagnostik IMD ausgewertet. Nächste Woche sollen dort die Test-Kapazitäten verdoppelt werden.

Zweites Diagnostikgerät geht in Betrieb

Täglich werden in Greifswald 1.000 bis 1.700 Proben auf das Coronavirus untersucht. Das ist so viel Arbeit, dass Geschäftsführer Kristian Meinck seine Mitarbeiter im Schichtsystem beschäftigt und das an sieben Tagen die Woche. Er hat auch acht neue Mitarbeiter eingestellt, dazu noch Studenten, die aushelfen. Auf Dauer sei das so aber nicht durchzuhalten für die Mitarbeiter, sagt er. Die Abstriche kommen von Krankenhäusern, Arztpraxen, den Abstrichzentren und Firmen aus dem gesamten Osten des Landes. Deshalb hat das Labor ein zweites Diagnostikgerät angeschafft. Es soll kommende Woche in Betrieb gehen. Dann können mehr Proben gleichzeitig untersucht werden.

Weniger geläufige Laboruntersuchungen

Weil viele Laboruntersuchungen, die sonst Alltag für das IMD Labor sind, deutlich weniger werden, seien die Corona-Tests Glück im Unglück, so der Geschäftsführer. Die Menschen gehen offenbar weniger zum Arzt aus Angst, sich vielleicht im Wartezimmer mit dem Corona-Virus anzustecken, vermutet er. Auch in den Krankenhäusern würde offenbar weniger behandelt. Beim ersten Lockdown habe er diese Entwicklung ganz extrem zu spüren bekommen. Zwei Wochen war Mitarbeiter des Unternehmens in Kurzarbeit. Mit dem anschließenden Aufbau der sogenannte PCR-Testung zum Nachweis von Coronaviren, hätte sich die Lage geändert.

