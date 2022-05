Stand: 24.05.2022 14:10 Uhr Greifswald: Tanzfusionen-Festival startet

In Greifswald beginnt am Dienstag das Tanzfusionen-Festival. Drei Tage lang wird die Stadt Bühne und Podium für Tanzschaffende und Tanzbegeisterte. Es beginnt heute Nachmittag an vielen Orten in Greifswald mit Auftritten aller freien Tanzgruppen der Stadt. Neben klassischem Ballett gibt es da Tangogruppen, Tanzschulen, Salsa, Hiphop oder Folklore. Alle treffen sich danach um 18 Uhr zu einem Flashmob auf dem Markt. Das Besondere an dem Festival ist die Präsenz der regionalen und lokalen aber auch der internationalen Tanzszene. Am Mittwoch treffen sich auch zum ersten Mal alle vier großen Tanz-Companien des Landes im Greifswalder Theater. | 24.05.2022 14:09

