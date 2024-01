Greifswald: Suche nach größerem Leck im Trinkwassernetz beendet

Stand: 17.01.2024 08:23 Uhr

Das am Dienstag entdeckte Leck in der Trinkwasserversorgung der Stadt Greifswald konnte nach dem Hinweis eines Anwohners gefunden werden. Die Reparatur des Schadens dauert an.